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Путин не изменил планы. Генсек НАТО предостерегает от недооценки России

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Осло, Четверг 05 января 2023 12:06
Путин не изменил планы. Генсек НАТО предостерегает от недооценки России Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин не изменил планы и цели в отношении Украины. Поэтому Россию нельзя недооценивать.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Столтенберг отметил, что было бы опасно недооценивать РФ, поскольку Путин показал, что готов терпеть потери и страдания.

"У нас нет признаков того, что президент Путин изменил свои планы и цели в Украине. Поэтому недооценивать Россию опасно", - сказал генсек НАТО.

Напомним, в конце прошлого года Столтенберг заявил, что страны НАТО, в частности Германия, должны ускорить и усилить военную помощь Украине. По его словам, это самый быстрый путь к миру.

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