Путін злякався постачання снарядів з ураном Україні та почав погрожувати реакцією

"Схоже, що Захід вирішив воювати з Росією до останнього українця вже не на словах, а на ділі... Якщо все це відбуватиметься, то, відповідно, Росія змушена буде реагувати", - сказав Путін.

Додамо, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу також відреагував на постачання снарядів. Він заявив, після заяви Британії до ядерного зіткнення залишається "все менше і менше" сходинок.

Нагадаємо, Британія має намір передати Україні снаряди зі збідненим ураном, які призначені для танків Challenger 2. Вони ефективні для ураження танків та бронетехніки.

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