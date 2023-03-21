Путин испугался поставки снарядов с ураном Украине и начал угрожать реакцией

"Похоже, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле... Если все это будет происходить, то соответствующем образом Россия вынуждена будет реагировать", - сказал Путин.

Добавим, что министр оборони РФ Сергей Шойгу также отреагировал на поставки снарядов. Он заявил, после заявления Британии к ядерному столкновению остается "все меньше и меньше" ступеней.

Напомним, Британия намерена передать Украине снаряды с обедненным ураном, которые предназначенные для танков Challenger 2. Они эффективны для поражения танков и бронетехники.

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