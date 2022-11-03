Путін зіткнеться з жорстким тиском після втечі росіян з Херсону, - Sky News

Як пише видання, очікувалось, що російські військові окопаються в тимчасово окупованому місті, коли Україні розпочне повноцінний контрнаступ, однак тепер, схоже, вони готуються до відходу з південного міста.

Офіційні особи заявили, що планування виведення військ добре просунуте, оскільки значна частина цивільних також покинула місто.

"Коли це станеться, ми можемо очікувати чергового сплеску гострої критики на адресу російського національного керівництва. Ключовим завданням для нас буде продовжувати відслідковувати, як це впливає на довіру до Путіна. Наразі, схоже, він продовжує успішно ухилятися від критики своїх лейтенантів", - заявив один з чиновників.

Один з чиновників висловив сумнів щодо загрози позиції Путіна, оскільки в основному тиск завжди був спрямований саме проти Міністерства оборони Росії.

Деморалізовані та безлідерні

Також офіційні особи стверджують, що більшість військ, які прибувають до Херсона є нещодавно мобілізованими резервістами, які "жахливо оснащені й підготовлені".

"У Херсоні, ймовірно, більшість ешелонів командування зараз відійшли за річку, залишивши деморалізованих і безлідерних людей перед обличчям українських атак. Принаймні деякі резервісти прибувають на театр бойових дій без зброї", - сказав один з чиновників.

Також російським військовим у місті критично не вистачає боєприпасів, у тому числі артилерійських снарядів.