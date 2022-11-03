Путин столкнется с жестким давлением после побега россиян из Херсона, - Sky News

Как пишет издание, ожидалось, что российские военные окопаются во временно оккупированном городе, когда Украина начнет полноценное контрнаступление, однако теперь они, похоже, готовятся к уходу из южного города.

Официальные лица заявили, что планирование вывода войск хорошо продвинуто, поскольку значительная часть гражданских также покинула город.

"Когда это произойдет, мы можем ожидать очередного всплеска острой критики в адрес российского национального руководства. Ключевой задачей для нас будет продолжать отслеживать, как это влияет на доверие к Путину. Похоже, он продолжает успешно уклоняться от критики своих лейтенантов", - заявил один из чиновников.

Один из чиновников выразил сомнение в угрозе позиции Путина, поскольку в основном давление всегда было направлено именно против Министерства обороны России.

Деморализованные и безлидерные

Также официальные лица утверждают, что большинство войск, прибывающих в Херсон, являются недавно мобилизованными резервистами, которые "ужасно оснащены и подготовлены".

"В Херсоне, вероятно, большинство эшелонов командования сейчас отошли за реку, оставив деморализованных и безлидерных людей перед лицом украинских атак. По крайней мере, некоторые резервисты прибывают на театр боевых действий без оружия", - сказал один из чиновников.

Также российским военным в городе критически не хватает боеприпасов, включая артиллерийские снаряды.