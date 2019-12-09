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Путин и Зеленский проведут встречу до брифинга "нормандской четверки"

Новости » Политика     09.12.2019 - 18:17
Путин и Зеленский проведут встречу до брифинга "нормандской четверки"
Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

Путин и Зеленский проведут встречу после нормандского саммита

Встреча президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - пройдет до совместного брифинга по итогам нормандской встречи. Об этом говорится в сообщении Офиса президента в Facebook.

Сообщается, что по состоянию на 18:10 по Киеву завершилась двусторонняя встреча президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Сейчас четыре лидера соберутся на переговоры в нормандском формате. Напомним, также сегодня запланирована двусторонняя встреча Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Позже состоится пресс-конференция по результатам переговоров в нормандском формате", - говорится в сообщении.

Путин и Зеленский проведут встречу до брифинга &quot;нормандской четверки&quot;

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин и Зеленский договорились пообщаться до совместной пресс-конференции "нормандской четверки".

Отметим, по состоянию на 18:20 встреча в нормандском формате уже стартовала, в частности, президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон начали переговоры в Елисейском дворце.

Напомним, заместитель главы канцелярии президента Кирилл Тимошенко только сегодня в Париже подтвердил, что Зеленский и Путин проведут двустороннюю встречу. При этом предполагалось, что встреча лидеров Украины и России состоится в районе 20:30.

Нормандская встреча: Путина посадят напротив Зеленского
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