Путін і Зеленський проведуть зустріч до брифінгу "нормандської четвірки"

Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

Путін і Зеленський проведуть зустріч після нормандського саміту

Зустріч президентів Росії і України - Володимира Путіна і Володимира Зеленського - пройде до спільного брифінгу за підсумками нормандської зустрічі. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента в Facebook.

Повідомляється, що станом на 18:10 за Києвом завершилась двостороння зустріч президента Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

"Зараз чотири лідери зберуться на переговори в нормандському форматі. Нагадаємо, також сьогодні запланована двостороння зустріч Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним. Пізніше відбудеться прес-конференція за результатами переговорів у нормандському форматі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, Путін і Зеленський домовилися поспілкуватися до спільної прес-конференції "нормандської четвірки".

Відзначимо, станом на 18:20 зустріч в нормандському форматі вже стартувала, зокрема, президент України Володимир Зеленський, президент Росії Володимир Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і французький лідер Еммануель Макрон почали переговори в Єлисейському палаці.

Нагадаємо, заступник глави канцелярії президента Кирило Тимошенко тільки сьогодні в Парижі підтвердив, що Зеленський і Путін проведуть двосторонню зустріч. При цьому передбачалося, що зустріч лідерів України та Росії відбудеться в районі 20:30.