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Путин и Зеленский должны предпринять шаги по Донбассу и Крыму, - Эрдоган

Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет убеждать президента России Владимира Путина предпринять шаги по Крыму и Донбассу на личной встрече с украинскому президентом Владимиром Зеленским. Такая встреча могла бы пройти на турецкой территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, Эрдоган анонсировал на сегодня телефонный разговор с Путиным. По его словам, он снова повторит предложение принять встречу президентов России и Украины. Он также подчеркнул, что вчера во время разговора Зеленский с интересом принял его предложение.

Отметим, до этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был бы благодарен Турции за помощь в организации встречи лидеров России и Украины.

Напомним, ранее член украинской переговорной делегации Рустем Умеров заявил, что на консультациях вопрос Крыма стоит на повестке дня.

До этого в Кремле назвали предпосылку для встречи президентов.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган