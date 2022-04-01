Путин и Зеленский должны предпринять шаги по Донбассу и Крыму, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет убеждать президента России Владимира Путина предпринять шаги по Крыму и Донбассу на личной встрече с украинскому президентом Владимиром Зеленским. Такая встреча могла бы пройти на турецкой территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В частности, Эрдоган анонсировал на сегодня телефонный разговор с Путиным. По его словам, он снова повторит предложение принять встречу президентов России и Украины. Он также подчеркнул, что вчера во время разговора Зеленский с интересом принял его предложение.

Отметим, до этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был бы благодарен Турции за помощь в организации встречи лидеров России и Украины.