Путін і Зеленський мають зробити кроки щодо Донбасу і Криму, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що переконуватиме президента Росії Володимира Путіна зробити кроки по Криму і Донбасу на особистій зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Така зустріч могла б пройти на турецькій території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зокрема, Ердоган анонсував на сьогодні телефонну розмову з Путіним. За його словами, він знову повторить пропозицію прийняти зустріч президентів Росії та України. Він також підкреслив, що вчора під час розмови Зеленський з цікавістю прийняв його пропозицію.

Зазначимо, до цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що був би вдячний Туреччині за допомогу в організації зустрічі лідерів Росії та України.