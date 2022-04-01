Путін і Зеленський мають зробити кроки щодо Донбасу і Криму, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що переконуватиме президента Росії Володимира Путіна зробити кроки по Криму і Донбасу на особистій зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Така зустріч могла б пройти на турецькій території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зокрема, Ердоган анонсував на сьогодні телефонну розмову з Путіним. За його словами, він знову повторить пропозицію прийняти зустріч президентів Росії та України. Він також підкреслив, що вчора під час розмови Зеленський з цікавістю прийняв його пропозицію.
Зазначимо, до цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що був би вдячний Туреччині за допомогу в організації зустрічі лідерів Росії та України.
Нагадаємо, раніше член української переговорної делегації Рустем Умеров заявив, що на консультаціях питання Криму стоїть на порядку денному.
До цього в Кремлі назвали передумову для зустрічі президентів.
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