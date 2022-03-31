У Путина назвали предпосылку для встречи с Зеленским

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" .

"Мы и ранее говорили, что встрече на высшем уровне должна предшествовать финализация работы по тексту договора, визирование и парафирование этого текста со стороны высокопоставленных лиц. Только потом уже можно вести речь о встрече на высшем уровне", – заявил Песков.

Временные рамки потенциальной встречи двух президентов пресс-секретарь Путина назвать отказался. Он также не подтвердил проведение нового раунда переговоров с Украиной 1 апреля. "Если это произойдет, мы вас проинформируем", – добавил Песков.