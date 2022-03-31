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У Путина назвали предпосылку для встречи с Зеленским

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Москва, Четверг 31 марта 2022 14:06
У Путина назвали предпосылку для встречи с Зеленским Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Антон Федорцив

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил отказ Владимира Путина от немедленной встречи с президентом Владимиром Зеленским о необходимости проработать договоренности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы и ранее говорили, что встрече на высшем уровне должна предшествовать финализация работы по тексту договора, визирование и парафирование этого текста со стороны высокопоставленных лиц. Только потом уже можно вести речь о встрече на высшем уровне", – заявил Песков.

Временные рамки потенциальной встречи двух президентов пресс-секретарь Путина назвать отказался. Он также не подтвердил проведение нового раунда переговоров с Украиной 1 апреля. "Если это произойдет, мы вас проинформируем", – добавил Песков.

Напомним, премьер-министр Италии озвучил нежелание Путина прекратить огонь в Украине и встретиться с Зеленским.

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