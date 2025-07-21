Путін здурів на темі "Шахедів": Зеленський пригрозив РФ знищенням логістики

Особливо потужною, як зазначив глава держави, була атака проти Києва. Значну частину російських «шахедів» і ракет вдалося збити.

"Кожна така хвиля російських ударів нагадує про дві речі. ППО: потрібно більше систем, більше покриття нашої країни захистом. Також наші далекобійні удари по Росії: якщо Путін так здурів на темі "Шахедів" і терору, вони мають залишитись без логістики", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що кожен, хто працює заради захисту життя та обмеження військового потенціалу Росії, працює на досягнення миру.

Зеленський подякував усім міжнародним партнерам, які просувають нові, сильні санкції проти РФ, зокрема вторинні. Зеленський зауважив, що попри російську браваду, санкції справді діють, і Росія повинна припинити агресію.

"Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала. Нікому більше, крім Росії, ця війна не потрібна. Обов’язково буде мир. Я дякую всім, хто з Україною! Я дякую нашим воїнам! І ще одне", - додав президент

Атака на Україну

У ніч на 21 липня Росія завдала масованої повітряної атаки по Україні, застосувавши 426 дронів та 24 ракети. Українська ППО знищила або подавила 224 повітряні цілі.

Удар охопив кілька регіонів - під обстріли потрапили Київ, Харків і Івано-Франківськ. У столиці зафіксовано серію вибухів із перервами в кілька годин.