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Путін зайшов в глухий кут у війні з Україною, - Пісторіус

17:24 18.06.2026 Чт
2 хв
Німецький міністр назвав єдиний шлях, який дозволить Україні масштабувати успіх
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Борис Пісторіус (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін зайшов в глухий кут у війні з Україною, яка завдає країні-агресорці все більше шкоди.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив на відкритті засідання у форматі "Рамштайн".

"Путін зайшов в глухий кут. Його напад на Україну завдав великої шкоди і втрат його власному війську. Кремль бачить, які негативні наслідки є для них. Україна все більше і більше завдає шкоди Росії", - сказав він.

Пісторіус підкреслив, що український президент Володимир Зеленський закликає до відновлення переговорів, проте російський диктатор обирає ескалацію.

"Він (Путін, - ред.) і ця ескалація безпосередньо проти українського народу та проти наших партнерів по НАТО на сході. Путін хоче не думати про свої поразки на полі битви, і він, попри втрати, далі хоче продовжувати війну", - заявив німецький міністр.

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Він зауважив, що підтримка Києва буде продовжуватися й далі. За його словами, це єдиний шлях, коли Україна може розширювати свій успіх на полі битви.

"Ми також повинні координувати нашу підтримку. І ось це сьогодні є найважливіше. І через це наше засідання буде стосуватися цих важливих питань", - зазначив Пісторіус.

Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна визначила головні оборонні пріоритети перед засіданням у форматі "Рамштайн". За його словами, це посилення ППО, далекобійна артилерія та безпілотники.

Зазначимо, країни G7 опублікували заяву, в якій йдеться про домовленість щодо збільшення поставок Україні засобів ППО, зенітних систем та ракет-перехоплювачів. Також буде розглянуте питання про передачу Києву ліцензій для виробництва іноземного озброєння на українських заводах.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяВійна в УкраїніЗустріч Рамштайн