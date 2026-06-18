Путін зайшов в глухий кут у війні з Україною, - Пісторіус

Російський диктатор Володимир Путін зайшов в глухий кут у війні з Україною, яка завдає країні-агресорці все більше шкоди.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив на відкритті засідання у форматі "Рамштайн".
"Путін зайшов в глухий кут. Його напад на Україну завдав великої шкоди і втрат його власному війську. Кремль бачить, які негативні наслідки є для них. Україна все більше і більше завдає шкоди Росії", - сказав він.
Пісторіус підкреслив, що український президент Володимир Зеленський закликає до відновлення переговорів, проте російський диктатор обирає ескалацію.
"Він (Путін, - ред.) і ця ескалація безпосередньо проти українського народу та проти наших партнерів по НАТО на сході. Путін хоче не думати про свої поразки на полі битви, і він, попри втрати, далі хоче продовжувати війну", - заявив німецький міністр.
Він зауважив, що підтримка Києва буде продовжуватися й далі. За його словами, це єдиний шлях, коли Україна може розширювати свій успіх на полі битви.
"Ми також повинні координувати нашу підтримку. І ось це сьогодні є найважливіше. І через це наше засідання буде стосуватися цих важливих питань", - зазначив Пісторіус.
Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна визначила головні оборонні пріоритети перед засіданням у форматі "Рамштайн". За його словами, це посилення ППО, далекобійна артилерія та безпілотники.
Зазначимо, країни G7 опублікували заяву, в якій йдеться про домовленість щодо збільшення поставок Україні засобів ППО, зенітних систем та ракет-перехоплювачів. Також буде розглянуте питання про передачу Києву ліцензій для виробництва іноземного озброєння на українських заводах.