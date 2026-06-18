Путин зашел в тупик в войне с Украиной, - Писториус

"Путин зашел в тупик. Его нападение на Украину нанесло огромный ущерб и потери его собственной армии. Кремль видит, какие негативные последствия есть для них. Украина все больше и больше наносит вред России", - сказал он.

Писториус подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский призывает к возобновлению переговоров, однако российский диктатор выбирает эскалацию.

"Он (Путин, - ред.) и эта эскалация направлены непосредственно против украинского народа и против наших партнеров по НАТО на востоке. Путин не хочет думать о своих поражениях на поле боя, и он, несмотря на потери, хочет продолжать войну", - заявил немецкий министр.

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Он отметил, что поддержка Киева будет продолжаться и дальше. По его словам, это единственный путь, когда Украина может расширять свой успех на поле битвы.

"Мы также должны координировать нашу поддержку. И вот это сегодня самое важное. И поэтому наше заседание будет касаться этих важных вопросов", - отметил Писториус.