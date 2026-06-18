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Путин зашел в тупик в войне с Украиной, - Писториус

17:24 18.06.2026 Чт
2 мин
Немецкий министр назвал единственный путь, который позволит Украине масштабировать успех
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Борис Писториус (Getty Images)

Российский диктатор Владимир Путин зашел в тупик в войне с Украиной, которая наносит стране-агрессору всё больший ущерб.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил на открытии заседания в формате "Рамштайн".

"Путин зашел в тупик. Его нападение на Украину нанесло огромный ущерб и потери его собственной армии. Кремль видит, какие негативные последствия есть для них. Украина все больше и больше наносит вред России", - сказал он.

Писториус подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский призывает к возобновлению переговоров, однако российский диктатор выбирает эскалацию.

"Он (Путин, - ред.) и эта эскалация направлены непосредственно против украинского народа и против наших партнеров по НАТО на востоке. Путин не хочет думать о своих поражениях на поле боя, и он, несмотря на потери, хочет продолжать войну", - заявил немецкий министр.

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Он отметил, что поддержка Киева будет продолжаться и дальше. По его словам, это единственный путь, когда Украина может расширять свой успех на поле битвы.

"Мы также должны координировать нашу поддержку. И вот это сегодня самое важное. И поэтому наше заседание будет касаться этих важных вопросов", - отметил Писториус.

Напомним, министр обороны Михаил Федоров заявил, что Украина определила главные оборонные приоритеты перед заседанием в формате "Рамштайн". По его словам, это укрепление ПВО, дальнобойная артиллерия и беспилотники.

Отметим, что страны G7 опубликовали заявление, в котором говорится о договоренности об увеличении поставок Украине средств ПВО, зенитных систем и ракет-перехватчиков. Также будет рассмотрен вопрос о передаче Киеву лицензий на производство иностранного вооружения на украинских заводах.

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