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У Суркова назвали возможные сроки нового обмена пленными

Новости » Политика     09.12.2019 - 10:58
У Суркова назвали возможные сроки нового обмена пленными
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Обмен пленными может состоятся ближе к Рождеству

Обмен пленными по формуле "всех на всех" может произойти до конца этого года. Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры РФ Алексей Чеснаков, сообщают росСМИ.

По его словам, обмен может состоятся ближе к Рождеству.

"Обмен всех установленных на всех установленных - да, вполне возможно, по этой формуле можно ожидать до конца года, ближе к Рождеству", - сказал он.

Напомним, 21 ноября сообщалось, что переговоры об обмене пленными между Украиной и Россией в формате "всех на всех" вошли в финальную стадию. Украина готова передать "примерно 250 человек в обмен на 100".

Отметим, сегодня на нормандской встрече в Париже закрепят "формулу Штайнмайера" и обсудят обмен пленными между Киевом и Донбассом. Кроме того, стало известно, что сегодня Путин и Зеленский проведут встречу после нормандского саммита.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал ключевые вопросы нормандской встречи. Ключевыми вопросами являются возвращение украинских пленных, прекращение огня по всей линии фронта, решение вопроса границы и выборов по украинскому законодательству.

В "Слуге народа" рассказали о главных ожиданиях от нормандского саммита Переговоры об обмене пленными вошли в финальную стадию
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