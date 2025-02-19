Путін заявив, що Росія нібито готова повернутися до переговорів з Україною

Російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито "готовність" Росії відновити переговори щодо завершення війни проти України.
Як передає РБК-Україна, заяву глави Кремля наводить ТАСС і "РИА-Новости".
Диктатор "позитивно оцінив" переговори між американською та російською делегаціями в Ер-Ріяді. Йому доповіли, що чиновники США, які брали участь у зустрічі, були "відкриті до спільної роботи".
Він додав, що "без підвищення довіри між Росією і США" знайти рішення для завершення війни проти України "неможливо".
"Росія ніколи не відмовлялася від контактів з європейцями, Росія ніколи не відмовлялася від переговорного процесу з Україною. Це наші партнери по цих переговорах відмовилися... Хочуть (переговорів - ред.) - будь ласка. Нехай ведуть ці переговори, і ми будемо готові повернутися за стіл переговорів", - зазначив Путін.
Також російський диктатор уточнив, що він "із задоволенням" проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Але просто зустрічі недостатньо, тому що "треба добитися опрацювання найважливіших питань, зокрема щодо України".
Нагадаємо, вчора, 18 лютого, американські та російські чиновники провели довгі переговори в Саудівській Аравії. Вони, зокрема, обговорювали врегулювання війни Росії проти України.
Як розповіли в Держдепі, в результаті переговорів вдалося досягти домовленостей про те, що кожна з країн призначить команди для продовження переговорного процесу щодо України.
При цьому держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з росіянами звернув увагу, що умови для завершення війни мають влаштовувати обидві сторони, щоб мир був довгостроковим.
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