Путин заявил, что Россия якобы готова вернуться к переговорам с Украиной

Диктатор "положительно оценил" переговоры между американской и российской делегациями в Эр-Рияде. Ему доложили, что чиновники США, которые участвовали во встрече, были "открыты к совместной работе".

Он добавил, что "без повышения доверия между Россией и США" найти решение для завершения войны против Украины "невозможно".

"Россия никогда не отказывалась от контактов с европейцами, Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса с Украиной. Это наши партнеры по этим переговорам отказались… Хотят (переговоров - ред.) - пожалуйста. Пусть ведут эти переговоры, и мы будем готовы вернуться за стол переговоров", - отметил Путин.

Также российский диктатор уточнил, что он "с удовольствием" проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Но просто встречи недостаточно, потому что "надо добиться проработки самых важных вопросов, в том числе по Украине".