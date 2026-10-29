Путін заявив, що Росія готова до війни з Європою

Росія готова до війни з Європою, але "не хоче" конфлікту. Водночас РФ "підтримує будь-які кроки" щодо відновлення відносин із європейськими країнами.
Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Багато хто в Європі готується до війни з Росією до 2030 року, Росія готова, але війни не хоче", - зазначив він.
Диктатор додав, що, якщо дійде до війни країни-агресорки з Європою, то "переможців не буде". Він закликав європейські країни "не забувати про це".
Водночас глава Кремля повідомив, що Росія "підтримує будь-які кроки" щодо відновлення відносин із країнами-членами ЄС.
Раніше міністр оборони Британії Вес Стрітінг заявив, що Британія має посилити оборону та підготуватися до можливої війни з РФ вже до 2030 року.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застеріг країни ЄС від самозаспокоєння і заявив, що російський диктатор прагне не лише поразки України, але й підриву демократії в Європі.
Зазначимо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров цинічно заявив, що війна Росії проти України буде продовжуватись і навіть має тенденцію до загострення.