UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні

Путін заявив, що Росія готова до війни з Європою

20:04 29.10.2026 Чт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Росія готова до війни з Європою, але "не хоче" конфлікту. Водночас РФ "підтримує будь-які кроки" щодо відновлення відносин із європейськими країнами.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Багато хто в Європі готується до війни з Росією до 2030 року, Росія готова, але війни не хоче", - зазначив він.

Диктатор додав, що, якщо дійде до війни країни-агресорки з Європою, то "переможців не буде". Він закликав європейські країни "не забувати про це".

Водночас глава Кремля повідомив, що Росія "підтримує будь-які кроки" щодо відновлення відносин із країнами-членами ЄС.

Раніше міністр оборони Британії Вес Стрітінг заявив, що Британія має посилити оборону та підготуватися до можливої війни з РФ вже до 2030 року.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застеріг країни ЄС від самозаспокоєння і заявив, що російський диктатор прагне не лише поразки України, але й підриву демократії в Європі.

Зазначимо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров цинічно заявив, що війна Росії проти України буде продовжуватись і навіть має тенденцію до загострення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ПутінРосійська Федерація