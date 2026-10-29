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Путин заявил, что Россия готова к войне с Европой

20:04 29.10.2026 Чт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Россия готова к войне с Европой, но "не хочет" конфликта. В то же время РФ "поддерживает любые шаги" по возобновлению отношений с европейскими странами.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Многие в Европе готовятся к войне с Россией к 2030 году, Россия готова, но войны не хочет", - отметил он.

Диктатор добавил, что если дойдет до войны страны-агрессора с Европой, то "победителей не будет". Он призвал европейские страны "не забывать об этом".

В то же время глава Кремля сообщил, что Россия "поддерживает любые шаги" по возобновлению отношений со странами-членами ЕС.

Ранее министр обороны Британии Вес Стритинг заявил, что Британия должна усилить оборону и подготовиться к возможной войне с РФ уже к 2030 году.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег страны ЕС от самоуспокоения и заявил, что российский диктатор стремится не только к поражению Украины, но и к подрыву демократии в Европе.

Отметим, министр иностранных дел России Сергей Лавров цинично заявил, что война России против Украины будет продолжаться и даже имеет тенденцию к обострению.

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