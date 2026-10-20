Мерц розкрив плани Путіна на Україну та Європу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застеріг європейців від самозаспокоєння і заявив, що диктатор РФ Володимир Путін прагне не лише поразки України, але й підриву демократії в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Bloomberg .

"Найбільше мене непокоїть недооцінений вплив Росії на наші суспільства. Росія перебуває на шляху до дестабілізації всього політичного порядку на нашому європейському континенті", - заявив Мерц.

Він додав, що багато людей, у тому числі в Німеччині, не сприймають загрози досить серйозно.

"Вони не розуміють, якою є мета Росії. Йдеться не лише про територіальні придбання в Україні. Вони бояться демократії. Вони бояться відкритих суспільств. Вони бояться успіху європейської інтеграції", - пояснив канцлер.

Також Мерц заявив, що Німеччина разом з іншими європейськими та неамериканськими союзниками фінансувала Україну, не отримуючи при цьому допомоги від США в оплаті оборони та запуску техніки.

"Це справді величезне навантаження на наші бюджети, це справді важлива справа для Європейського союзу. Але ми робимо це і намагається продовжувати атаки доти, доки ця жахлива війна не закінчиться", - наголосив чиновник.

За словами Мерца, він щоразу при зустрічі з президентом США Дональдом Трампом намагається переконати його в тому, що стабільна Європа, європейський континент і Євросоюз як партнер у світі - все це має бути у власних інтересах Трампа.

Резюмуючи він додав, що європейські уряди усвідомили серйозність на тлі напруженості між США та Україною, а також угодою Вашингтона з Москвою щодо дизеля, тому країни перебувають у процесі реформування оборонної системи, щоб стати незалежнішими.

"Ми чуємо тривожний сигнал. І ми намагаємося привести себе в таке становище, яке дозволить нам бути достатньо сильними, щоб конкурувати та самостійно захищати себе в рамках НАТО", - підсумував канцлер Німеччини.