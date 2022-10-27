UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Ми тільки натякали, нічого не говорили": Путін відповів, чи піде на ядерний удар

Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Президент РФ Володимир Путін заявив, що доки ядерна зброя існує, завжди буде небезпека її застосування. Також він сказав, що лише натякав на можливий ядерний удар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву, яку приводять російські ЗМІ.

"Дивіться, доки ядерна зброя існує, завжди є небезпека її застосування. Перше. Друге - мета сьогоднішньої метушні навколо ядерних загроз та застосування ядерної зброї дуже примітивна. Ось цей диктат західних країн, їхня спроба натиснути на нейтральні чи дружні нам країни закінчується нічим, і вони шукають аргументи, щоб переконати дружні нам чи нейтральні держави в тому, що треба всім разом протистояти Росії", - заявив Путін.

За словами російського диктатора, провокації з ядерною зброєю, нагнітання про можливість застосування ядерної зброї Росією має певну мету. Мова йде про вплив на друзів та союзників Росії, а також на нейтральні країни та сказати - "кого ви підтримуєте, яка Росія - страшна країна, не треба її підтримувати".

"Що відбувається насправді. Ми ініціативно нічого ніколи не говорили про можливість застосування ядерної зброї, а лише натяками відповідали на ті заяви, з якими виступали західні лідери", - заявив Путін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія завдала тренувального ядерного удару по полігону на Камчатці. Ці навчання подаються як відпрацювання удару у відповідь на дії умовного противника.

Зазначимо, сьогодні Путін особисто заговорив про "брудну бомбу", зробивши кілька абсурдних заяв про Україну.

Також США попередили Путіна про наслідки ядерного удару по Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні