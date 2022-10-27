"Ми тільки натякали, нічого не говорили": Путін відповів, чи піде на ядерний удар

Президент РФ Володимир Путін заявив, що доки ядерна зброя існує, завжди буде небезпека її застосування. Також він сказав, що лише натякав на можливий ядерний удар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву , яку приводять російські ЗМІ.

"Дивіться, доки ядерна зброя існує, завжди є небезпека її застосування. Перше. Друге - мета сьогоднішньої метушні навколо ядерних загроз та застосування ядерної зброї дуже примітивна. Ось цей диктат західних країн, їхня спроба натиснути на нейтральні чи дружні нам країни закінчується нічим, і вони шукають аргументи, щоб переконати дружні нам чи нейтральні держави в тому, що треба всім разом протистояти Росії", - заявив Путін.

За словами російського диктатора, провокації з ядерною зброєю, нагнітання про можливість застосування ядерної зброї Росією має певну мету. Мова йде про вплив на друзів та союзників Росії, а також на нейтральні країни та сказати - "кого ви підтримуєте, яка Росія - страшна країна, не треба її підтримувати".

"Що відбувається насправді. Ми ініціативно нічого ніколи не говорили про можливість застосування ядерної зброї, а лише натяками відповідали на ті заяви, з якими виступали західні лідери", - заявив Путін.