"Мы только намекали, ничего не говорили": Путин ответил, пойдет ли на ядерный удар

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока ядерное оружие существует, всегда будет опасность его применения. Также он сказал, что только намекал на возможный ядерный удар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление, которое приводят российские СМИ.
"Смотрите, пока ядерное оружие существует, всегда есть опасность его применения. Первое. Второе - цель сегодняшней суеты вокруг ядерных угроз и применения ядерного оружия очень примитивна. Вот этот диктат западных стран, их попытка надавить на нейтральные или дружественные страны заканчивается ничем, и они ищут аргументы, чтобы убедить дружественные нам или нейтральные государства в том, что надо всем вместе противостоять России", - заявил Путин.
По словам российского диктатора, провокации с ядерным оружием, нагнетание о возможности применения ядерного оружия Россией преследует определенную цель. Речь идет о влиянии на друзей и союзников России, а также на нейтральные страны и сказать – "кого вы поддерживаете, какая Россия – страшная страна, не надо ее поддерживать".
"Что происходит на самом деле. Мы инициативно ничего никогда не говорили о возможности применения ядерного оружия, а лишь намеками отвечали на те заявления, с которыми выступали западные лидеры", – заявил Путин.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия нанесла тренировочный ядерный удар по полигону на Камчатке. Эти учения представляются как отработка удара в ответ на действия условного противника.
Отметим, сегодня Путин лично заговорил о "грязной бомбе", сделав несколько абсурдных заявлений об Украине.
Также США предупредили Путина о последствиях ядерного удара по Украине.
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