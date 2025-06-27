Путін заявив про готовність до третього раунду перемовин з Україною, але є нюанс

Як повідомляє РБК-Україна, про це Путін заявив під час спілкування з журналістами.

Журналісти запитали у диктатора, як він оцінює меморандум України щодо перемир'я. На що Путін відповів, що він протилежний пропозиції Росії. При цьому він відмовився детальніше відповідати, заявивши, що це "шкідливо для перемовин"

"Це два абсолютно протилежних меморандуму, але переговори для того і організовуються, і проводяться для того, щоб шукати шляхи зближення. А то, що вони були прямо протилежними, мені здається, тут дивовижного теж нічого немає. Деталізувати я б не хотів, тому що вважаю недоцільним, навіть шкідливим перемовинам", - сказав Путін.

За словами диктатора, Росія та Україна нібито домовились продовжити подальші контакти після завершення обміну. І вже після завершення обміну полоненими Путін вважає, можна буде провести ще один раунд перемовин між Росією та Україною.

"І домовлялися таким чином, що після завершення цієї стадії ми проведемо третій раунд переговорів. Загалом ми до цього готові. Потрібно узгодити місце, час", - каже Путін.

Він сподівається, що президент Туреччини Реджеп Ердоган, та його країна, як і раніше будуть посередниками у перемовинах. Росія нібито готова провести наступну зустріч також у Стамбулі. Але все ще немає визначеної дати.

"Вони (керівники делегацій - ред.) зараз між собою домовляються з часом чергової зустрічі... Предметом (зустрічі - ред.) як на мене, має бути обговорення меморандумів як з одного, так і з іншого боку", - заявив Путін.