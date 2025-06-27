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Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной, но есть нюанс

Пятница 27 июня 2025 18:14
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Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной, но есть нюанс Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что российские и украинские меморандумы о перемирии прямо противоположны. Но ведутся переговоры для поиска решения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Путин заявил во время общения с журналистами.

Журналисты спросили у диктатора, как он оценивает меморандум Украины о перемирии. На что Путин ответил, что он противоположен предложению России. При этом он отказался детальнее отвечать, заявив, что это "вредно для переговоров"

"Это два абсолютно противоположных меморандума, но переговоры для того и организовываются, и проводятся для того, чтобы искать пути сближения. А то, что они были прямо противоположными, мне кажется, здесь удивительного тоже ничего нет. Детализировать я бы не хотел, потому что считаю нецелесообразным, даже вредным переговоры", - сказал Путин.

По словам диктатора, Россия и Украина якобы договорились продолжить дальнейшие контакты после завершения обмена. И уже после завершения обмена пленными Путин считает, можно будет провести еще один раунд переговоров между Россией и Украиной.

"И договаривались таким образом, что после завершения этой стадии мы проведем третий раунд переговоров. В целом мы к этому готовы. Нужно согласовать место, время", - говорит Путин.

Он надеется, что президент Турции Реджеп Эрдоган, и его страна, как и раньше будут посредниками в переговорах. Россия якобы готова провести следующую встречу также в Стамбуле. Но все еще нет определенной даты.

"Они (руководители делегаций - ред.) сейчас между собой договариваются со временем очередной встречи... Предметом (встречи - ред.) как по мне, должно быть обсуждение меморандумов как с одной, так и с другой стороны", - заявил Путин.

Новые переговоры после 22 июня

Напомним, недавно Путин заявил, что якобы новый раунд переговоров между Украиной и РФ состоится после 22 июня. Тогда же представитель российского МИД Мария Захарова тоже заявила, что делегация Кремля готова приехать в Стамбул после 22 июня на переговоры с Украиной.

Однако украинская сторона не дала ответа, готова ли она к третьему раунду переговоров с Москвой. Непонятным остается, каким может быть содержание такой встречи.

"Пока они намеренно сделали две встречи пустыми, то не понятно, что именно обсуждать на третьей - кто из Рюриков был большим Рюриком или что", - отметил источник во власти в комментарии РБК-Украина.

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