Путін заявив про "готовність" співпрацювати зі США та Україною щодо окупованої ЗАЕС

Фото: Запорізька АЕС (wikimedia org)
Автор: Ірина Глухова

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва готова до співпраці зі США та Україною щодо окупованої Запорізької атомної електростанції, якщо "складуться сприятливі обставини".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами очільника Кремля, російська сторона вже обговорювала це питання з американськими партнерами. 

"Ми можемо співпрацювати з американськими партнерами і на Запорізькій АЕС. Ми, в принципі, побічно ці питання теж з ними обговорювали. Те саме, до речі, стосується і української сторони", - заявив диктатор.

Пізніше він додав, що якщо "складуться сприятливі обставини", буцімто Росія, США та Україна "можуть утрьох співпрацювати на ЗАЕС".

Окупація Запорізької АЕС

Російські війська захопили Запорізьку атомну електростанцію у березні 2022 року. Відтоді найбільша в Україні та Європі АЕС перебуває під контролем окупантів.

РФ перетворила станцію та прилеглу територію на військову базу, розмістивши там техніку й особовий склад. Це створює ризик провокацій і підвищує небезпеку ядерного інциденту.

Крім того, РФ незаконно утримує 13 працівників Запорізької атомної електростанції на тимчасово окупованих територіях.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) неодноразово заявляло про критичну ситуацію та необхідність забезпечення безпеки персоналу і ядерних матеріалів.

31 серпня стало відомо, що фахівці МАГАТЕ не можуть потрапити до новозбудованої дамби на каналі одного зі ставків-охолоджувачів Запорізької АЕС. Російські загарбники не пропускають експертів.

