Путін заявив про "готовність" співпрацювати зі США та Україною щодо окупованої ЗАЕС

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва готова до співпраці зі США та Україною щодо окупованої Запорізької атомної електростанції, якщо "складуться сприятливі обставини".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
За словами очільника Кремля, російська сторона вже обговорювала це питання з американськими партнерами.
"Ми можемо співпрацювати з американськими партнерами і на Запорізькій АЕС. Ми, в принципі, побічно ці питання теж з ними обговорювали. Те саме, до речі, стосується і української сторони", - заявив диктатор.
Пізніше він додав, що якщо "складуться сприятливі обставини", буцімто Росія, США та Україна "можуть утрьох співпрацювати на ЗАЕС".
Російські війська захопили Запорізьку атомну електростанцію у березні 2022 року. Відтоді найбільша в Україні та Європі АЕС перебуває під контролем окупантів.
РФ перетворила станцію та прилеглу територію на військову базу, розмістивши там техніку й особовий склад. Це створює ризик провокацій і підвищує небезпеку ядерного інциденту.
Крім того, РФ незаконно утримує 13 працівників Запорізької атомної електростанції на тимчасово окупованих територіях.
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) неодноразово заявляло про критичну ситуацію та необхідність забезпечення безпеки персоналу і ядерних матеріалів.
31 серпня стало відомо, що фахівці МАГАТЕ не можуть потрапити до новозбудованої дамби на каналі одного зі ставків-охолоджувачів Запорізької АЕС. Російські загарбники не пропускають експертів.