Путин заявил о "готовности" сотрудничать с США и Украиной по оккупированной ЗАЭС

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва готова к сотрудничеству с США и Украиной по оккупированной Запорожской атомной электростанции, если "сложатся благоприятные обстоятельства".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
По словам главы Кремля, российская сторона уже обсуждала этот вопрос с американскими партнерами.
"Мы можем сотрудничать с американскими партнерами и на Запорожской АЭС. Мы, в принципе, косвенно эти вопросы тоже с ними обсуждали. То же самое, кстати, касается и украинской стороны", - заявил диктатор.
Позже он добавил, что если "сложатся благоприятные обстоятельства", якобы Россия, США и Украина "могут втроем сотрудничать на ЗАЭС".
Российские войска захватили Запорожскую атомную электростанцию в марте 2022 года. С тех пор крупнейшая в Украине и Европе АЭС находится под контролем оккупантов.
РФ превратила станцию и прилегающую территорию в военную базу, разместив там технику и личный состав. Это создает риск провокаций и повышает опасность ядерного инцидента.
Кроме того, РФ незаконно удерживает 13 работников Запорожской атомной электростанции на временно оккупированных территориях.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о критической ситуации и необходимости обеспечения безопасности персонала и ядерных материалов.
31 августа стало известно, что специалисты МАГАТЭ не могут попасть к новой дамбе на канале одного из прудов-охладителей Запорожской АЭС. Российские захватчики не пропускают экспертов.