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Путін заявив про готовність поновити переговори з Україною: коли вони пройдуть

16:54 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Іван Носальський
Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з посланцем президента США Стівом Віткоффом заявив, що Москва нібито готова до нового раунду переговорів із Вашингтоном та Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника голови Кремля Юрія Ушакова.

За його словами, під час зустрічі Віткоффа та Путіна "конкретно обговорювалася" тема можливості поновлення переговорів України, США та РФ.

Ушаков стверджує, що діалог хотіли відновити одразу після виборів до Держдуми, але Україна нібито "зірвала" такі плани "понадмасованими" ударами у "день основного голосування" по Москві та іншим містам.

"Наш президент інформував Стіва Віткоффа про те, що ми, в принципі, готові відновити згадані тристоронні переговори в 10-х числах листопада на головну тему. Ця тема стосується вибудовування системи безпеки для Росії та України після закінчення конфлікту", - сказав він.

Як додав помічник Путіна, Віткофф запевнив, що таке рішення "буде зустрінуте президентом Дональдом Трампом з великим задоволенням".

Поїздка Віткоффа до Путіна

Нагадаємо, сьогодні, 21 жовтня, спецпредставник президента США Стів Віткофф вже в 9 разів з'їздив до російського диктатора Володимира Путіна, щоб обговорити можливість врегулювання війни РФ проти України.

Такий візит відбувся наступного дня після того, як Віткофф зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським в Осло. Посланець Трампа мав передати главі Кремля нові ідеї для миру.

Поки що очевидного прогресу не видно. Росія не демонструє готовності йти на поступки та відмовляється від будь-якого формату припинення вогню.

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