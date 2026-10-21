Путин заявил о готовности возобновить переговоры с Украиной: когда они пройдут

По его словам, в ходе встречи Уиткоффа и Путина "конкретно обсуждалась" тема возможности возобновления переговоров Украины, США и РФ.

Ушаков утверждает, что диалог хотели возобновить сразу после выборов в Госдуму, но Украина якобы "сорвала" такие планы "сверхмассированными" ударами в "день основного голосования" по Москве и другим городам.

"Наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы, в принципе, готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в 10-х числах ноября по главной теме. Эта тема касается выстраивания системы безопасности для России и Украины после окончания конфликта", - сказал он.

Как добавил помощник Путина, Уиткофф заверил, что такое решение "будет встречено президентом Дональдом Трампом с большим удовлетворением".

Поездка Уиткоффа к Путину

Напомним, сегодня, 21 октября, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф уже в 9 раз съездил к российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы обсудить возможность урегулирования войны РФ против Украины.

Такой визит произошел на следующий день после того, как Уиткофф встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло. Посланник Трампа должен был передать главе Кремля новые идеи для мира.