Путін заявив американцям, що не бив по Києву, але тривоги лунали від ранку

Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі зі спецпосланцями Трампа в Кремлі заявив, що удари по Києву нібито не завдавалися з опівночі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
У Кремлі розпочалася зустріч Путіна зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.
Під час зустрічі Путін заявив, що удари по Києву нібито не завдавалися з нуля годин поточної доби.
Попри слова Путіна, 5 вересня в Києві та області неодноразово лунала повітряна тривога через загрозу ударних дронів. Навіть без прямих влучань місто залишалося під загрозою.
Нагадаємо, попри заявлену "паузу" щодо самого Києва, 5 вересня Київська область зазнала чергової масованої атаки. За даними ОВА, у Бучанському районі загинули люди, а пошкодження зафіксували на 28 об'єктах у п'яти районах регіону.
Від завтра президент Володимир Зеленський заявив про взаємну згоду з РФ утримуватися від ударів по Києву та Москві на час переговорів за участю американської сторони.
Ця домовленість стосується лише двох столиць, а на Київщину та інші регіони не поширюється.