Путин заявил американцам, что не бил по Киеву, но тревоги звучали с утра

Российский диктатор Владимир Путин во время встречи со спецпосланниками Трампа в Кремле заявил, что удары по Киеву якобы не наносились с полуночи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ .
В Кремле началась встреча Путина со спецпосланниками президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.
Во время встречи Путин заявил спецпосланникам, что удары по Киеву якобы не наносились с нуля часов текущих суток.
Несмотря на слова Путина, 5 сентября в Киеве и области неоднократно звучала воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов. Даже без прямых попаданий город оставался под угрозой.
Напомним, несмотря на заявленную "паузу" в отношении самого Киева, 5 сентября Киевская область подверглась очередной массированной атаке . По данным ОВА, в Бучанском районе погибли люди, а повреждения зафиксировали на 28 объектах в пяти районах региона.
С завтрашнего дня президент Владимир Зеленский заявил овзаимном согласии с РФ воздерживаться от ударов по Киеву и Москве на время переговоров с участием американской стороны.
Эта договоренность касается только двух столиц, а в Киевскую и другие регионы не распространяется.