Путин заявил американцам, что не бил по Киеву, но тревоги звучали с утра

В Кремле началась встреча Путина со спецпосланниками президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Во время встречи Путин заявил спецпосланникам, что удары по Киеву якобы не наносились с нуля часов текущих суток.

Фото: Скриншот из приложения воздушных тревог в Киеве 05.09.2026

Фото: Скриншот из телеграмм - канала Воздушных Сил ВСУ об угрозе для столицы с 00:09 05.09.2026

Несмотря на слова Путина, 5 сентября в Киеве и области неоднократно звучала воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов. Даже без прямых попаданий город оставался под угрозой.