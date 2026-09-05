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Путин заявил американцам, что не бил по Киеву, но тревоги звучали с утра

21:32 05.09.2026 Сб
2 мин
Даже без прямых попаданий в течение дня по городу сохранялась угроза
aimg Валерия Абабина
Путин заявил американцам, что не бил по Киеву, но тревоги звучали с утра Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Российский диктатор Владимир Путин во время встречи со спецпосланниками Трампа в Кремле заявил, что удары по Киеву якобы не наносились с полуночи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ .

В Кремле началась встреча Путина со спецпосланниками президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Во время встречи Путин заявил спецпосланникам, что удары по Киеву якобы не наносились с нуля часов текущих суток.

Путин заявил американцам, что не бил по Киеву, но тревоги звучали с утраФото: Скриншот из приложения воздушных тревог в Киеве 05.09.2026

Путин заявил американцам, что не бил по Киеву, но тревоги звучали с утраФото: Скриншот из телеграмм - канала Воздушных Сил ВСУ об угрозе для столицы с 00:09 05.09.2026

Несмотря на слова Путина, 5 сентября в Киеве и области неоднократно звучала воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов. Даже без прямых попаданий город оставался под угрозой.

Напомним, несмотря на заявленную "паузу" в отношении самого Киева, 5 сентября Киевская область подверглась очередной массированной атаке . По данным ОВА, в Бучанском районе погибли люди, а повреждения зафиксировали на 28 объектах в пяти районах региона.

С завтрашнего дня президент Владимир Зеленский заявил овзаимном согласии с РФ воздерживаться от ударов по Киеву и Москве на время переговоров с участием американской стороны.

Эта договоренность касается только двух столиц, а в Киевскую и другие регионы не распространяется.

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