UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Путин заявил о "военном освоении" Украины: это создает для нас проблемы

Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин считает, что западные страны якобы начали "военное освоение" Украины. И это, в свою очередь, создает угрозы для Москвы.

Об этом он заявил в ходе прямой линии.

По его словам, его не беспокоит, что Запад пытается "зацепить Россию".

"Меня беспокоит более фундаментальная вещь, а именно начало военного освоения украинской территории. По Конституции Украины там не может быть иностранных военных баз. Но можно создать учебные центры и пользоваться другими формами. Военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, - это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности", - отметил Путин.

Он добавил, что это касается реальных жизненных интересов Российской Федерации.

Напомним, сегодня Путин заявил, что не считает Украину недружественной страной, а также в очередной раз назвал украинцев и русских "одним народом".

Кроме того, он отметил, что не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинУкраинаЗапад