Путин заявил о "военном освоении" Украины: это создает для нас проблемы

Президент России Владимир Путин считает, что западные страны якобы начали "военное освоение" Украины. И это, в свою очередь, создает угрозы для Москвы.

Об этом он заявил в ходе прямой линии .

По его словам, его не беспокоит, что Запад пытается "зацепить Россию".

"Меня беспокоит более фундаментальная вещь, а именно начало военного освоения украинской территории. По Конституции Украины там не может быть иностранных военных баз. Но можно создать учебные центры и пользоваться другими формами. Военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, - это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности", - отметил Путин.

Он добавил, что это касается реальных жизненных интересов Российской Федерации.