Путін заявив про "військове освоєння" України: це створює для нас проблеми

Президент Росії Володимир Путін вважає, що західні країни нібито почали "військове освоєння" України. І це, в свою чергу, створює загрози для Москви.

Про це він заявив в ході прямої лінії .

За його словами, його не турбує, що Захід намагається "зачепити Росію".

"Мене турбує більш фундаментальна річ, а саме початок військового освоєння української території. За Конституцією України там не може бути іноземних військових баз. Але можна створити навчальні центри і користуватися іншими формами. Військове освоєння території, яка безпосередньо межує з нами, - це створює для нас суттєві проблеми у сфері безпеки", - відзначив Путін.

Він додав, що це стосується реальних життєвих інтересів Російської Федерації.