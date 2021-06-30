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Путін заявив про "військове освоєння" України: це створює для нас проблеми

Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін вважає, що західні країни нібито почали "військове освоєння" України. І це, в свою чергу, створює загрози для Москви.

Про це він заявив в ході прямої лінії.

За його словами, його не турбує, що Захід намагається "зачепити Росію".

"Мене турбує більш фундаментальна річ, а саме початок військового освоєння української території. За Конституцією України там не може бути іноземних військових баз. Але можна створити навчальні центри і користуватися іншими формами. Військове освоєння території, яка безпосередньо межує з нами, - це створює для нас суттєві проблеми у сфері безпеки", - відзначив Путін.

Він додав, що це стосується реальних життєвих інтересів Російської Федерації.

Нагадаємо, сьогодні Путін заявив, що не вважає Україну недружньою країною, а також в черговий раз назвав українців і росіян "одним народом".

Крім того, він зазначив, що не бачить сенсу у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

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