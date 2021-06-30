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Путин: я не считаю украинцев недружественным народом

Новина українською →
Москва, Среда 30 июня 2021 12:45
Путин: я не считаю украинцев недружественным народом Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент России Владимир Путин объяснил, почему Украины нет в списке "недружественных стран" для РФ. Он не считает Украину недружественной страной.

Об этом он заявил во время прямой линии с президентом РФ.

По его словам, в то же время, сегодняшнее руководство Украины явно недружественное к России.

"Украина не входит в список недружественных стран, потому что я не считаю украинский народ недружественным", - заявил он.

Путин сообщил, что напишет "аналитическую статью про историю России и Украины".

Более того, по его словам, "украинцы и русские это вообще один народ". Он провел параллели с мордвой, где несколько групп говорят на разных языках, но все равно считают себя единым народом.

Напомним, эксперт объяснила, почему Байден и Путин не заключили сделку об Украине.

Отметим, по итогам саммита в Женеве Путин заявил, что стороны обсудили Украину, и Байден поддержал выполнение минских соглашений.

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