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Геращенко закликає міжнародну спільноту зробити заяви щодо політв'язнів у РФ

НовиниПолітика    06.06.2018 - 10:37
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Вона підкреслила, що Україна докладатиме всіх зусиль для звільнення кожного українця

Перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко закликає міжнародну спільноту зробити заяви щодо звільнення українських політв'язнів у Російській Федерації. Про це вона сказала під час ранкового пленарного засідання парламенту, передає кореспондент  РБК-Україна.

"Неприпустимим є те, що в російських тюрмах сьогодні голодує четверо українських громадян, серед них і режисер Олег Сенцов. Тому ми маємо не тільки вітати українську журналістику, а й в першу чергу докласти всіх зусиль для звільнення журналістів. Але так само ми сьогодні апелюємо до світу. Де заяви ОБСЄ, Ради Європи, ООН, Міжнародного Комітету Червоного Хреста, Amnesty International, "Репортерів без кордонів" відносно того, що до українських бранців, в тому числі для журналістів, не допускають українських консулів, МКЧХ, де заяви з вимогою їх звільнення?" - підкреслила Геращенко.

За словами замголови парламенту, Україна докладатиме всіх зусиль для звільнення кожного українця.

"Тому ця тема буде ключовою для української делегації у червні під час засідання Парламентської асамблеї Ради Європи, в липні - під час засідання ПА ОБСЄ. Разом ми докладемо всіх зусиль для звільнення кожного українця. Україна своїх не кидає - чи це журналіст, чи це цивільний, чи це військовий", - сказала перший віце-спікер ВР.

Нагадаємо, Геращенко повідомила, що у в'язницях Російської Федерації (РФ) незаконно утримується понад 60 українців, серед яких і представники кримськотатарського народу.

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Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Ірина Геращенко, Верховна Рада, политзаключенные в РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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