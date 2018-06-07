Путін заявив, що поки не думав про обмін Сенцова

Путін заявив, що Сенцов був затриманий за підготовку терористичного акту

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що поки не думав про обмін незаконно засудженого у РФ українця Олега Сенцова. Про це він заявив у ході прямої лінії, повідомляє "Радіо Свобода".

"Нашого журналіста Вишинського (журналіста "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, - ред.) затримали за його пряму професійну діяльність, це абсолютно безпрецедентно і неприпустимо. Що стосується Сенцова: він затриманий за підготовку терористичного акту, в результаті якого могли постраждати люди. Це непорівнянні речі. Що ж до обміну, ми поки про це не думали", - заявив Путін.

При цьому Путін заявив, що "здоровий глузд повинен перемогти в Україні, в тому числі під тиском міжнародних організацій".

Зазначимо, вчора, 6 червня 2018 року, президент України Петро Порошенко, під час зустрічі з журналістами заявив, що Росія взагалі не йде на контакт з теми щодо звільнення Сенцова.

Нагадаємо, раніше перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко закликала міжнародну спільноту зробити заяви щодо звільнення українських політв'язнів у Російській Федерації.

"Неприпустимим є те, що в російських тюрмах сьогодні голодує четверо українських громадян, серед них і режисер Олег Сенцов", - заявляла вона.