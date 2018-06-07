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Інтерв'ю

Путін заявив, що поки не думав про обмін Сенцова

НовиниПолітика    07.06.2018 - 16:43
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін заявив, що Сенцов був затриманий за підготовку терористичного акту

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що поки не думав про обмін незаконно засудженого у РФ українця Олега Сенцова. Про це він заявив у ході прямої лінії, повідомляє "Радіо Свобода".

"Нашого журналіста Вишинського (журналіста "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, - ред.) затримали за його пряму професійну діяльність, це абсолютно безпрецедентно і неприпустимо. Що стосується Сенцова: він затриманий за підготовку терористичного акту, в результаті якого могли постраждати люди. Це непорівнянні речі. Що ж до обміну, ми поки про це не думали", - заявив Путін.

При цьому Путін заявив, що "здоровий глузд повинен перемогти в Україні, в тому числі під тиском міжнародних організацій".

Зазначимо, вчора, 6 червня 2018 року, президент України Петро Порошенко, під час зустрічі з журналістами заявив, що Росія взагалі не йде на контакт з теми щодо звільнення Сенцова.

Нагадаємо, раніше перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко закликала міжнародну спільноту зробити заяви щодо звільнення українських політв'язнів у Російській Федерації.

"Неприпустимим є те, що в російських тюрмах сьогодні голодує четверо українських громадян, серед них і режисер Олег Сенцов", - заявляла вона.

Європарламент 14 червня прийме резолюцію по Сенцову і правам людини в РФ, - журналіст Путін заявив про подальшу підтримку "ЛДНР"
Теги публікації: Володимир Путін, Олег Сенцов, обмен  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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