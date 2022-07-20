Путин заявил, что отвел войска от Киева "ради переговоров"

Российский диктатор также обвинил Украину в якобы невыполнении стамбульских договоренностей, но каких именно, не сказал.

"Для того, чтобы создать эти условия (для переговоров), наши войска отошли из центра Украины, из Киева. Киевские власти отказались от выполнения этих соглашений, хотя они были практически достигнуты. Итак, конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желания сторон выполнять достигнутые договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет", - говорит Путин.

По его словам, поскольку украинская власть якобы не желает соблюдать обязательства (при этом не непонятно о чем именно идет речь), то он и не собирается встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, по состоянию на сейчас Украина не ведет переговоры с Россией, из-за ее постоянной агрессии.

Добавим, как пояснил глава переговорной группы, депутат Давид Арахамия, Украина сможет возобновить переговоры после контрнаступления на отдельных участках. По его словам, это может произойти до конца августа.

При этом Россия пригрозила, что выдвинет якобы более жесткие условия в случае возобновления переговоров с Украиной.

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