В России пригрозили Украине "более жесткими условиями" в случае возобновления переговоров
Россия пригрозила, что выдвинет более жесткие условия в случае возобновления переговоров с Украиной. При этом они будут касаться, в том числе, и времени исполнения требований.
Об этом заявил член российской делегации на переговорах Леонид Слуцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня условия с нашей стороны будут более жесткими и по демилитаризации, и по денацификации, более жесткие по сути и по времени их исполнения. Подчеркиваю, что это в том случае, если переговорный процесс возобновится", - сказал он.
Напомним, Украина на данный момент не ведет переговоры с Россией из-за ее постоянной агрессии.
Ранее глава переговорной группы, депутат Давид Арахамия заявил, что Украина сможет возобновить переговоры после контрнаступления на отдельных участках. По его словам, это может произойти до конца августа.