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Путин заявил, что Макрон сообщил ему об изменении позиции США по Украине

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент России Владимир Путин заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон ему сообщил об изменении позиции США по ряду вопросов, включая Украину. Российский лидер заявил, что необходимо понять о чем идет речь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Совета безопасности России.

В ходе заседания Путин заявил, что накануне разговаривал с Макроном по телефону до двух часов ночи. По его словам, во время беседы французский президент заверил, что в позиции США по ряду вопросов есть изменения.

"Сначала нужно понять, в чем эти изменения заключаются. Если они есть, потому что ваш коллега (министра иностранных дел России Сергея Лаврова - ред.) публично заявил, что никаких подвижек по принципиальным вопросам, связанных с расширением, возможным принятием других стран в НАТО, включая Украину, у них нет", - добавил Путин.

Напомним, сегодня, 21 февраля, Путин созвал расширенное заседание Совета безопасности России.

Отметим, на заседание вынесли вопрос о признании Россией так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

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