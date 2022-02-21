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Путін заявив, що Макрон повідомив йому про зміну позиції США по Україні

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Росії Володимир Путін заявив, що його французький колега Еммануель Макрон йому повідомив про зміну позиції США з низки питань, включаючи Україну. Російський лідер заявив, що необхідно зрозуміти про що йде мова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради Безпеки Росії.

В ході засідання Путін заявив, що напередодні розмовляв з Макроном телефоном до другої години ночі. За його словами, під час бесіди французький президент запевнив, що в позиції США з низки питань є зміни.

"Спочатку потрібно зрозуміти, в чому ці зміни полягають. Якщо вони є, тому що ваш колега (міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова - ред.) публічно заявив, що ніяких зрушень з принципових питань, пов'язаних з розширенням, можливим прийняттям інших країн в НАТО, включаючи Україну, у них немає", - додав Путін.

Нагадаємо, сьогодні, 21 лютого, Путін скликав розширене засідання Ради безпеки Росії.

Зазначимо, на засідання винесли питання про визнання Росією так званих Донецької та Луганської "народних республік".

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