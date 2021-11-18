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Путин заявил, что ситуация в Украине далека от разрешения

Автор: Иванна Шовкун

Президент РФ Владимир Путин заявил, что кризис в Украине далек от разрешения. По его словам, Киев не выполняет минские соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания коллегии МИД России.

Глава России заявил, что "Германия и Франция не оспаривают значение минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик".

"Западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море да и в других регионах", - отметил Путин.

Напомним, Россия настаивает на прямом диалоге Украины с ОРДЛО в итоговом проекте нормандской встречи министров. Германия и Франция отказываются включить этот пункт в документ.

Украина настаивает на возобновлении работы в нормандском формате без предварительных условий.

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Владимир ПутинМинские соглашения