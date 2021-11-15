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Украина настаивает на возобновлении работы в Нормандском формате без предварительных условий, - Кулеба

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Украина, Понедельник 15 ноября 2021 10:07
Украина настаивает на возобновлении работы в Нормандском формате без предварительных условий, - Кулеба Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о работе в Нормандском формате (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Иванна Шовкун

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украина настаивает на возобновлении работы в Нормандском формате без предварительных условий. Однако Россия тормозит переговорный процесс, избегая встреч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Кулебы в Facebook.

"В конце дня проведу отдельные переговоры с министрами иностранных дел Германии и Франции для активизации работы в Нормандском формате", - подчеркнул глава МИД Украины.

Он также отметил, что 15 ноября ожидается насыщенный рабочий день в Брюсселе. Впереди восемь переговоров: встречи с руководством НАТО, министрами иностранных дел отдельных стран ЕС, министрами Ассоциированного трио, а также заседания глав МИД Евросоюза и Восточного партнерства, общение с журналистами.

"Ситуация безопасности требует такого количества переговоров. Именно столь высокая дипломатическая активность помогла снизить напряжение весной 2021 года. Безопасность страны и граждан, противодействие российской агрессии, укрепление отношений со стратегическими партнерами - все это приоритетные задачи Стратегии внешнеполитической деятельности Украины", - написал Кулеба.

По его словам, Россия продолжает дестабилизировать ситуацию безопасности вдоль нашей границы, в более широком Черноморском регионе и на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Нарушение режима прекращения огня на Донбассе, перемещение войск, газовый шантаж, пропаганда, искусственно созданный миграционный кризис в Беларуси - все это элементы нового этапа гибридной агрессии РФ против Европы.

"Мы работаем с партнерами для минимизации рисков и противодействия угрозам со стороны РФ", - подчеркнул украинский министр.

Напомним, Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем. Разговор состоялся накануне саммита глав МИД стран Евросоюза.

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