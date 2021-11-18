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Путін заявив, що ситуація в Україні далека від вирішення

Автор: Іванна Шовкун

Президент РФ Володимир Путін заявив, що криза в Україні далека від вирішення. За його словами, Київ не виконує мінських угод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання колегії МЗС Росії.

Глава Росії заявив, що "Німеччина та Франція не заперечують значення мінських угод, але насправді потурають курсу Києва на демонтаж, це заводить переговори в глухий кут".

"Західні партнери загострюють ситуацію постачанням Києву летального сучасного озброєння, проведенням провокаційних військових маневрів у Чорному морі та й в інших регіонах", - зазначив Путін.

Нагадаємо, Росія наполягає на прямому діалозі України з ОРДЛО у підсумковому проекті нормандської зустрічі міністрів. Німеччина та Франція відмовляються включити цей пункт до документа.

Україна наполягає на відновленні роботи в нормандському форматі без попередніх умов.

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Володимир ПутінМінські угоди