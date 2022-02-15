Путин заявил о готовности продлить транзит газа через Украину. Но есть два условия

Российская Федерация готова продлить транзит газа через Украину после 2024 года. Но для этого есть несколько условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца.

"Мы готовы продолжить поставки газа через Украину даже после 2024 года, когда истекает действующий контракт на транзит через эту страну. Естественно, если на это будет спрос со стороны европейских импортеров и это будет рентабельно. А сама газотранспортная система Украины будет находиться в исправном техническом состоянии", - отметил Путин.

Напомним, в октябре 2021 года Путин заявлял, что транзит газа через Украину в Европу может быть прекращен, поскольку украинская ГТС якобы может "просто лопнуть" при увеличении давления.

Отметим, российский президент прямо не высказывался против продления транзита газа через Украину и подчеркивал, что ее не нужно ставить в трудное положение без российского газа.