RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Путін заявив про готовність продовжити транзит газу через Україну. Але є дві умови

Автор: Артем Горовенко

Російська Федерація готова продовжити транзит газу через Україну після 2024 року. Але для цього є кілька умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію президента Росії Володимира Путіна і канцлера Німеччини Олафа Шольца.

"Ми готові продовжити постачання газу через Україну навіть після 2024 року, коли закінчується діючий контракт на транзит через цю країну. Звісно, якщо на це буде попит з боку європейських імпортерів і це буде рентабельно. А сама газотранспортна система України буде перебувати в справному технічному стані", - зазначив Путін.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року Путін заявляв, що транзит газу через Україну до Європи може бути припинено, оскільки українська ГТС нібито може "просто луснути" у разі збільшення тиску.

Зазначимо, російський президент прямо не висловлювався проти продовження транзиту газу через Україну та наголошував, що її не потрібно ставити у скрутне становище без російського газу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінУкраїнаТранзит газу