Путин заявил об угрозе прекращения транзита газа в ЕС через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что транзит газа через Украину в Европу может быть прекращен. По его словам, украинская ГТС якобы может "просто лопнуть" при увеличении давления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

"Там (через ГТС Украины - ред.) больше увеличивать нельзя. Нам все намекают - увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалось ГТС, там, если давление увеличить, лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута", - сказал Путин.

Он также заявил, что в текущем году Россия увеличила прокачку газа в Европу через ГТС Украины примерно на 10% сверх контрактных обязательств по транзиту.