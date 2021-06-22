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Путин заявил, что движение НАТО на восток стало основной причиной взаимного недоверия в Европе

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Вторник 22 июня 2021 11:13
Путин заявил, что движение НАТО на восток стало основной причиной взаимного недоверия в Европе Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал НАТО за "движение на восток". Это якобы стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе.

Об этом он заявил в статье для газеты Die Zeit, которую опубликовали на сайте Кремля.

Так, по его словам, "движение на восток" началось с того, что "советское руководство фактически уговорили на членство объединенной Германии в НАТО".

"Именно движение блока на восток стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе. О дававшихся тогда на словах обещаниях, о том, что "это не направлено против вас", что "границы блока к вам приближаться не будут" – поспешили быстро забыть. А прецедент был создан", - сказал Путин.

Ранее Путин рассказал, что во время переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве затронули вопрос вступления Украины в НАТО.

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Владимир Путин НАТО
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