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Путін заявив, що рух НАТО на схід став основною причиною взаємної недовіри в Європі

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Вівторок 22 червня 2021 11:13
Путін заявив, що рух НАТО на схід став основною причиною взаємної недовіри в Європі Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент РФ Володимир Путін розкритикував НАТО за "рух на схід". Це нібито стало основною причиною стрімкого зростання взаємної недовіри в Європі.

Про це він заявив у статті для газети Die Zeit, яку опублікували на сайті Кремля.

Так, за його словами, "рух на схід" почався з того, що "радянське керівництво фактично умовили на членство об'єднаної Німеччини в НАТО".

"Саме рух блоку на схід став основною причиною стрімкого зростання взаємної недовіри в Європі. Про обіцянках, що давалися тоді на словах, про те, що" це не направлено проти вас", що" межі блоку до вас наближатися не будуть" – поспішили швидко забути. А прецедент був створений", - сказав Путін.

Раніше Путін розповів, що під час переговорів з президентом США Джо Байденом в Женеві торкнулися питання вступу України до НАТО.

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Володимир Путін НАТО
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