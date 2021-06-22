Путін заявив, що рух НАТО на схід став основною причиною взаємної недовіри в Європі
Президент РФ Володимир Путін розкритикував НАТО за "рух на схід". Це нібито стало основною причиною стрімкого зростання взаємної недовіри в Європі.
Про це він заявив у статті для газети Die Zeit, яку опублікували на сайті Кремля.
Так, за його словами, "рух на схід" почався з того, що "радянське керівництво фактично умовили на членство об'єднаної Німеччини в НАТО".
"Саме рух блоку на схід став основною причиною стрімкого зростання взаємної недовіри в Європі. Про обіцянках, що давалися тоді на словах, про те, що" це не направлено проти вас", що" межі блоку до вас наближатися не будуть" – поспішили швидко забути. А прецедент був створений", - сказав Путін.
Раніше Путін розповів, що під час переговорів з президентом США Джо Байденом в Женеві торкнулися питання вступу України до НАТО.