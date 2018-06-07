Путин заявил о дальнейшей поддержке "ЛДНР"

Российский президент ранее заявлял о необходимости следовать минским договоренностям

Российская Федерация (РФ) продолжит "оказывать помощь" незаконным вооруженным формированиям "Луганской народной республике" (ЛНР) и "Донецкой народной республике" (ДНР). Об этом заявил президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин в ходе "Прямой линии", отвечая на вопрос российского писателя Захара Прилепина, который принимает участие в войне против Украины на стороне боевиков, передают российские СМИ.

Прилепин отметил, что пророссийские боевики опасаются, что украинская армия "воспользуется Чемпионатом мира по футболу и начнет активные боевые наступательные действия".

#Украина: Я надеюсь, что провокаций Украины во время #ЧМ2018 не будет. Если это случится, то это негативно повлияет на украинскую государственность — Президент России (@KremlinRussia) June 7, 2018

В свою очередь российский президент заявил, что надеется, что до таких провокаций не дойдет.

"Рассчитываю, что ничего подобного не случится. Да и невозможно запугать людей, которые живут на этих территориях. Мы видим, что там происходит, как люди это все переносят… Мы оказываем обеим непризнанным республикам помощь и будем это делать дальше", - заявил российский президент.

Он также заявил, "действующее украинское руководство не способно решить проблемы "ДНР" и "ЛНР".

Действующее украинское руководство не способно решить проблемы ДНР и ЛНР #Путин — Президент России (@KremlinRussia) June 7, 2018

Напомним, ранее Путин заявил о необходимости следовать минским договоренностям для урегулирования ситуации на Донбассе.