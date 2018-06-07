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Интервью

Путин заявил о дальнейшей поддержке "ЛДНР"

НовостиПолитика    07.06.2018 - 15:00
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Российский президент ранее заявлял о необходимости следовать минским договоренностям

Российская Федерация (РФ) продолжит "оказывать помощь" незаконным вооруженным формированиям "Луганской народной республике" (ЛНР) и "Донецкой народной республике" (ДНР). Об этом заявил президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин в ходе "Прямой линии", отвечая на вопрос российского писателя Захара Прилепина, который принимает участие в войне против Украины на стороне боевиков, передают российские СМИ.

Прилепин отметил, что пророссийские боевики опасаются, что украинская армия "воспользуется Чемпионатом мира по футболу и начнет активные боевые наступательные действия".

В свою очередь российский президент заявил, что надеется, что до таких провокаций не дойдет.

"Рассчитываю, что ничего подобного не случится. Да и невозможно запугать людей, которые живут на этих территориях. Мы видим, что там происходит, как люди это все переносят… Мы оказываем обеим непризнанным республикам помощь и будем это делать дальше", - заявил российский президент.

Он также заявил, "действующее украинское руководство не способно решить проблемы "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, ранее Путин заявил о необходимости следовать минским договоренностям для урегулирования ситуации на Донбассе.

Путин пригрозил Украине "тяжелыми последствиями" в случае наступления на Донбассе Путин заявил о необходимости следовать минским договоренностям по Донбассу
Теги публикации: Владимир Путин, ДНР, Российская Федерация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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