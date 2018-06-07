Путин заявил о необходимости следовать минским договоренностям по Донбассу

Путин заявил, что действующее руководство Украины "не способно решить проблемы "ДНР" и "ЛНР"

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости следовать минским договоренностям для урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом Путин заявил в ходе прямой линии, сообщает пресс-служба Кремля в Тwitter.

"Мы сделаем все, чтобы ситуация на востоке Украины решилась мирным путем. Нужно следовать минским договоренностям", - заявил он.

Мы сделаем все, чтобы ситуация на востоке Украины решилась мирным путем. Нужно следовать минским договоренностям #Путин — Президент России (@KremlinRussia) June 7, 2018

Кроме того, Путин заявил, что действующее руководство Украины "не способно решить проблемы "ДНР" и "ЛНР".

Действующее украинское руководство не способно решить проблемы ДНР и ЛНР #Путин — Президент России (@KremlinRussia) June 7, 2018

Напомним, ранее Путин заявлял, что на сегодня нет замены нормандскому формату (Украина, Германия, Франция, Российская Федерация) по ситуации в Украине.