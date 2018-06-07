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Путин заявил о необходимости следовать минским договоренностям по Донбассу

НовостиПолитика    07.06.2018 - 13:53
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин заявил, что действующее руководство Украины "не способно решить проблемы "ДНР" и "ЛНР"

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости следовать минским договоренностям для урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом Путин заявил в ходе прямой линии, сообщает пресс-служба Кремля в Тwitter.

"Мы сделаем все, чтобы ситуация на востоке Украины решилась мирным путем. Нужно следовать минским договоренностям", - заявил он.

Кроме того, Путин заявил, что действующее руководство Украины "не способно решить проблемы "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, ранее Путин заявлял, что на сегодня нет замены нормандскому формату (Украина, Германия, Франция, Российская Федерация) по ситуации в Украине. 

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Теги публикации: Владимир Путин, Донбасс, минские соглашения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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