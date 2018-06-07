Путін заявив про подальшу підтримку "ЛДНР"

Російський президент раніше заявляв про необхідність слідувати мінським домовленостями

Російська Федерація (РФ) продовжить "надавати допомогу" незаконним збройним формуванням "Луганській народній республіці" (ЛНР) і "Донецькій народній республіці" (ДНР). Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін у ході "Прямої лінії", відповідаючи на запитання російського письменника Захара Прілепіна, який бере участь у війні проти України на боці бойовиків, передають російські ЗМІ.

Прилепін зазначив, що проросійські бойовики побоюються, що українська армія "скористається Чемпіонатом світу з футболу і почне активні наступальні бойові дії".

#Украина: Я сподіваюся, що провокацій України під час #ЧМ2018 не буде. Якщо це станеться, то це негативно вплине на українську державність — Президент Росії (@KremlinRussia) June 7, 2018

У свою чергу, російський президент заявив, що сподівається, що до таких провокацій не дійде.

"Розраховую, що нічого подібного не станеться. Та й неможливо залякати людей, які живуть на цих територіях. Ми бачимо, що там відбувається, як люди це все переносять... Ми надаємо обом невизнаним республікам допомогу і будемо це робити далі", - заявив російський президент.

Він також заявив, що "чинне українське керівництво не здатне вирішити проблеми "ДНР" і "ЛНР".

Чинне українське керівництво не здатне вирішити проблеми ДНР і ЛНР #Путин — Президент Росії (@KremlinRussia) June 7, 2018

Нагадаємо, раніше Путін заявив про необхідність слідувати мінським домовленостями, для врегулювання ситуації на Донбасі.